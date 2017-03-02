В Overwatch появится персонаж по имени Ориса

Ориса выполняет роль танка. Робот наносит урон из энергетической пушки. Когда он стреляет, его передвижение замедляется. Ориса также может усиливать свою защиту и запускать гравитонные заряды, замедляющие и притягивающие противников. Ультимативная способность персонажа увеличивает урон союзников, которые находятся в прямой видимости.
По сюжету Орису разработала девочка-гений Ифи Оладеле. Она усовершенствовала модель роботов OR15, уничтоженных Кулаком Смерти.
Когда персонаж появится в игре, не сообщается.
Командный шутер Overwatch разработан компанией Blizzard. В марте 2017 года его выбрали игрой года по версии Game Developers Choice Awards.