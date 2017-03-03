Прямые приглашения на The Kiev Major получат 8 команд

Компания Valve рассказала, как распределятся квоты на The Kiev Major между приглашёнными командами и разными регионами. Прямые путёвки на чемпионат по Dota 2 получат 8 коллективов.
Список приглашённых начнут оглашать 3 марта в 18:00 по московскому времени. Следить за процессом можно будет в Боевом пропуске в игровом клиенте. Раз в пять минут на странице турнира будет появляться по одной команде, которая отправится в Киев.
Кроме того, Valve огласила принцип распределения квот для региональных квалификаций. Китай и Юго-Восточную Азию представят по два коллектива, а Европа, СНГ, Северная и Южная Америки получат по одной путёвке с отборочного этапа. При этом в квалификацию в Южной Америке пригласят только две команды, а ещё восемь определят по итогам открытых отборов. Северной Америке досталось пять прямых приглашений в региональную стадию, а из каждой открытой квалификации пробьётся по два участника.
Открытый отборочный этап на The Kiev Major пройдёт с 6 по 9 марта. 10 марта стартует региональная квалификация. Формат основной стадии анонсируют позже.