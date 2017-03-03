В «Стрим-марафоне 2» примут участие Brat_OK и Happy

Портал GoodGame.ru анонсировал турнир под названием «Стрим-марафон 2», который стартует 6 марта и продлится вплоть до 30 апреля. Призовой фонд второго сезона соревнований для стримеров составляет 1 млн руб.Принять участие в мероприятии могут любые стримеры с контентом собственного производства. Среди участников предстоящего ивента заявлены чемпион мира по StarCraft Павел «Brat_OK» Кузнецов и призёр чемпионата мира по Warcraft 3 Дмитрий «Happy» Костин. Победителем первого марафона стал Илья Мэддисон.