Ладислав «GuardiaN» Ковач: мы снова стали друзьями

Снайпер Natus Vincere Ладислав «GuardiaN» Ковач дал интервью журналистам портала HLTV. В рамках этой беседы Ладислав поделился своими мыслями насчёт взаимоотношений внутри коллектива, а также рассказал про состояние своего здоровья.В частности, Ладислав отметил, что после турнира DreamHack Masters: Las Vegas он и остальные игроки Na`Vi провели длительный разговор, после которого им удалось вновь стать друзьями и вернуть доверие друг к другу.Также Guardian рассказал о том, что во время групповой стадии IEM:Katowice 2017 ему пришлось выступать с температурой, что сильно сказалось на игре.По итогам групповой стадии IEM: Katowice 2017 Natus Vincere вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с датчанами из Astralis.