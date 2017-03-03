Илья «Lil» Ильюк: я устал от провокаций

Игрок Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк разместил на своей странице в «ВКонтакте» пост, в котором высказался по поводу отношения к нему в коммьюнити.«Я устал от провокаций, мне надоело ругаться с людьми в Интернете, я не понимаю, почему АБСОЛЮТНО ВСЕ, что я пишу и говорю, воспринимается через призму того самого раздутого образа «ЧСВ». Да, Я достаточно верю в Себя и в свою Команду, чтобы писать Я и про Себя и Команду с больших букв. Достаточно в >шуточном< англоязычном интервью сказать, что это будет «лёгкий мажор» и «нам тут нет равных», — поделился мыслями Lil.Отметим, что свой пост Илья Ильюк разместил после того, как официальный представитель Team Empire в «Твиттере» пошутил над игроком, припомнив ему ситуацию со слабым Интернетом во время буткемпа Virtus.Pro.