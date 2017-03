На старте продаж Nintendo Switch в Москве геймеры смогут опробовать игры

Официальный старт продаж новой игровой консоли Nintendo Switch в России состоится 3 марта в 19:00 по московскому времени. Заявленная цена приставки в стандартной комплектации составляет 22490 руб.Вместе с консолью игроки смогут приобрести первые игры для Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild и 1-2-Switch. Их также можно будет скачать в онлайн-магазине цифровых игр. В течение года к коллекции игр для Switch добавятся Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, Splatoon 2, Fire Emblem Warriors, Super Mario Odyssey и Xenoblade Chronicles 2. Демоверсии большинства игр будут доступны геймерам во время официального старта продаж в Москве.Nintendo Switch – инновационная игровая консоль-гибрид. Её можно использовать в качестве домашней приставки с подключением к телевизору или как портативную игровую систему с экраном 6,2 дюйма. В стандартный комплект входит само устройство, правый и левый контроллеры Joy-Con серого цвета, ремешки и держатель для них, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания. Игровая консоль поддерживает многопользовательскую игру на 8 человек по локальной сети или через Интернет.В настоящее время Nintendo Switch уже продаётся на территории Японии. Вместе с выходом консоли появилась возможность загрузить обновление «первого дня», открывающее доступ к сервису eShop.Ранее появились прогнозы, согласно которым до конца 2017 года будет продано 5 млн Nintendo Switch. По мнению аналитиков из компании SuperData, Nintendo готовится к медленному, но стабильному росту аудитории Switch, поскольку в первое время консоль будут приобретать самые лояльные поклонники японской фирмы и только после этого на приставку обратят внимание остальные геймеры.