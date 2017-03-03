Virtus.pro не получит прямого инвайта на Kiev Major 2017

Российская команда Virtus.pro не получит прямого инвайта от организаторов турнира Kiev Major 2017 по дисциплине Dota 2. Информацией об этом в своём «твиттере» поделился игрок команды Роман «RAMZES666» Кушнарёв.Таким образом, Virtus.pro предстоит выступить в закрытых квалификациях на соревнования.Всего восемь команд получат прямое приглашение от организаторов на The Kiev Major 2017. Остальные восемь мест будут разыграны в региональных квалификациях.