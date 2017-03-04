Две команды отказались от участия в американской квалификации на мэйджор

Team Red и WanteD не будут участвовать в американской региональной квалификации на The Kiev Major по Dota 2. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Викрам Редди.
Team Red была дисквалифицирована из-за изменения состава после дедлайна. Коллектив сыграет новой пятёркой в открытом отборочном этапе.
Команда WanteD, капитаном который был Питер «PPD» Дагер, объявила о своём роспуске. Причины этого решения неизвестны.
Valve не стала искать замену отказавшим коллективам. В итоге среди приглашённых команд в американской квалификации остались Team Freedom, Team NP и Team OnyX. Ещё четырёх участников отберут по итогам открытого отборочного этапа, а оставшуюся квоту получат обладатели Чемпионского кубка.
Региональная квалификация на The Kiev Major стартует 10 марта. По её итогам одна американская команда пробьётся на LAN-финал в Киев.