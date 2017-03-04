Уильям «Blitz» Ли: для меня это самый логичный список инвайтов на Kiev Major

Главный тренер команды Digital Chaos по Dota 2 Уильям «Blitz» Ли дал интервью журналистам портала thescoreesports, в котором прокомментировал приглашения от Valve на предстоящий турнир Kiev Major, а также внесённые изменения в региональных квалификациях соревнований.
«Я думаю, все приглашённые коллективы хороши. Все эти команды являются сильными представителями сцены с опытом выступлений на LAN-турнирах. В настоящее время для меня это самый логичный список приглашений на предстоящие соревнования.
Касательно изменений в системе квалификаций, я думаю, это правильный шаг. Южная Америка и СНГ — это два неблагоприятных региона с точки зрения пинга. Возможно, перемены дадут шанс некоторым командам пробиться на турнир. Это сделает коллективы из данных регионов конкурентоспособными и поможет развитию сцены.
То же самое я думаю о правиле, которое запрещает участие в квалификациях, если трое из пяти игроков являются представителями другого региона. Это поможет держать сцену в рамках. Очевидно, для DC это неудобно, но я думаю, что при длительном проживании игроков на территории региона можно делать исключения», — рассказал Blitz.
Kiev Major пройдёт с 27 по 30 апреля в Киеве. В турнире примут участие 16 команд, которые будут сражаться за призовой фонд в размере $ 3 млн.