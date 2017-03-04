Опубликованы новые кадры гоночного симулятора Project CARS 2

Компания Nvidia опубликовала видео из игры Project CARS 2, сделанное на ультра-настройках в разрешении 4К. В ролике демонстрируется PC-версия игры, запущенная на компьютере с видеокартой последнего поколения.Разработчики обещают воссоздать в игре реалистичную физику и графику, предложить геймерам более 170 автомобилей, около 60 новых трасс и различные гоночные дисциплины.Гоночный симулятор Project CARS 2 разрабатывается британской компанией Slightly Mad Studios. Первая игра серии вышла в мае 2015 года. Деньги на разработку собирались на краудфандинговой платформе WMD, бюджет игры составил € 3,75 млн. Релиз второй части ожидается до конца 2017 года. Project CARS 2 выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.