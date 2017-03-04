Арсений «Ceh9» Триноженко: Na’Vi нужны изменения в составе

Бывший член команды Natus Vincere Арсений «Ceh9» Триноженко записал в собственном видеоблоге мнение касательно результатов Na’Vi на последних турнирах. По мнению Арсения, коллектив несомненно нуждается в переменах.«У команды нет веры друг в друга, нет командного духа. Каждый из них тянет одеяло на себя. Естественно, дело и в тренере, который где-то не сказал, не проявил себя. В капитане команды, который не смог стать хорошей заменой Даниила «Zeus» Тесленко. Они не думают о человеческих вещах: как поддержать тиммейта, как улучшить свою игру и улучшить коммуникацию в команде.В команде нужны решафлы. Я вижу уход Сергея «seized» Костина, который не справился с капитанством, уход Сергея «Starix» Ищука, который не справился с тренерством. Возможно, стоит уйти Ладиславу «Guardian» Ковач, который просто не может себя реализовать в Na’Vi. Игрок он хороший, но для него будет лучше покинуть Na’Vi и заиграть в другом коллективе», — рассказал Арсений.Напомним, что Na’Vi покинули турнир Intel Extreme Masters World Championship 2017 Katowice, уступив в первом раунде плей-офф датчанам из Astralis со счётом 0:2 (11:16 @ de_mirage; 2:16 @ de_nuke).