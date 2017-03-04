FaZe Clan прошла в финал IEM World Championship 2017 по CS:GO

Команда FaZe Clan обыграла коллектив Immortals в полуфинале турнира Intel Extreme Masters World Championship 2017 Katowice со счётом 2:0 (16:9 @ de_inferno, 16:10 @ de_mirage). Таким образом, североамериканская пятёрка прошла в финал соревнований. Immortals заняла 3-4-е место и получила $ 24 тыс.В финале FaZe Clan предстоит сразиться с победителем пары Heroic против Astralis. Второй полуфинал пройдёт 4 марта в 17:00 по московскому времени. Вторая команда, попавшая в финал, поборется за чемпионский титул и главный приз в размере $ 100 тыс.Финал IEM World Championship 2017 Katowice пройдёт 5 марта в 16:30 по московскому времени. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.