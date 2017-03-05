Team Faceless выиграла турнир Mr Cat Invitational

Team Faceless стала победителем второго сезона Mr Cat Invitational по Dota 2. В финале чемпионата команда обыграла Bazaar (WG.Unity) со счётом 3:0.
Победителю соревнований досталось $ 15 тыс., серебряные призёры получили $ 5 тыс. Третью строчку заняла команда Clutch Gamers, которая заработала $ 2,5 тыс.
Соревнования проходили в онлайн-формате. В них принимали участие коллективы из Юго-Восточной Азии. Чемпионом прошлого сезона стала Mineski.Sports5. В этот раз команда заняла 5-6-ю строчку вместе с Execration.