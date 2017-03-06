EHOME проиграла на открытых отборах Kiev Major неизвестной китайской команде

Игроки известной команды EHOME уступили неизвестному китайскому коллективу на первой квалификации турнира Kiev Major. После 42-минутного сопротивления команда всё же уступила безвестным игрокам из Team ΣD0685B53.Таким образом, EHOME предстоит участие во втором открытом отборочном туре.В настоящее время борьбу за право участия в основных квалификациях ведут 16 команд, среди которых остался менее звёздный второй состав EHOME.Keen.Всего в основном китайском отборочном туре примут участие 10 команд, из которых два коллектива получат путёвку в основной этап соревнований и смогут побороться за главный приз в размере $ 1 млн.