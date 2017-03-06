Питер «ppd» Дагер: сегодняшний допинг-контроль в киберспорте не работает

Аддерол это стимулятор подавляющий аппетит и стимулирующий центральную нервную систему. Данным препаратом лечат синдром дефицита внимания.
Одним из самых ярких примеров стало использование аддерола игроками Cloud9 на турнире ESL One Cologne по Counter-Strike: Global Offensive. Согласно заявлению одного из игроков состава Кори «Semphis» Фрисена, во время турнира вся команда находилась под воздействием вещества. После данного инцидента ESL заявила, что перед соревнованиями будет проводиться допинг-контроль, но Питер считает, что система не работает.
Питер «ppd» Дагер — бывший член состава Evil Geniuses по Dota 2 и чемпион мира по версии The International 2015. После 2016 года бывший капитан EG завершил игровую карьеру и занял пост генерального директора киберспортивной организации.