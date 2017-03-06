Team Secret сменила генерального директора

Team Secret объявила об изменениях в руководстве организации. Компанию покинул Кемаль Садыкоглу, занимавший пост директора. Бизнесмен ушёл со своей должности из-за смены интересов.
Его место в Team Secret займёт Джон Яо, «обладающий внушительным послужным списком в сфере бизнеса». По информации пользователей форума Reddit, это брат Джорджа Яо, представляющего организацию в Clash of Clans. Ранее он работал юристом.
В управлении организацией Яо помогут её основатели Клемент «Puppey» Иванов и Мэтью «Cyborgmatt» Бэйли.
Team Secret была сформирована в августе 2014 года игроками в Dota 2. В апреле 2015 года пост её директора занял Кемаль Садыкоглу, турецкий бизнесмен. За время его руководства организация подписала команду по Vaiglory и женский состав по CS:GO. Для буткемпов в Турции была построена тренировочная база.
В 2016 году Team Secret стала участницей нескольких крупных финансовых скандалов. По утверждению бывших игроков команды по Dota 2, менеджмент организации искажал информацию о спонсорских выплатах, задерживал призовые и присваивал их часть. Также выяснилось, что киберспортсмены не подписывали с ней письменных договоров.