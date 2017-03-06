Американский коллектив примет участие в закрытых отборах Kiev Major региона SEA

Североамериканский коллектив Prestige World Wide одержал победу на Southeast Asian Champions Cup, а значит, примет участие в закрытой региональной квалификации The Kiev Major по Dota 2 в Юго-Восточном регионе, сообщает портал JoinDota. Ключом к участию в турнире стало то, что на момент победы на турнире все члены коллектива физически проживали в данном регионе, что дало возможность участия в местных соревнованиях.
Напомним, что ранее перед проведением квалификаций на киевский турнир компания Valve ввела новые правила отборочных этапов, согласно которым в региональных отборочных турах могут принимать участие команды, трое из пяти членов которых проживают в данном регионе. Гражданство участников учитываться не будет.
Состав Prestige World Wide по Dota 2:
— Марио «Mario» Гомез
— Майкл «MJW» Нгуен
— Мэйсон «Remy» Хьюитт
— welostgg
— Wolf.