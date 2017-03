Омар «Madara» Дабасас: плевать на формат, я хочу играть в Dota и побеждать

Игрок греческой команды Ad Finem Омар «Madara» Дабасас выразил отношение к формату The Kiev Major.«Мне плевать на формат, я хочу хорошо играть в Dota и побеждать. Возможно, этот формат подходит нам, потому что мы лучше выступаем под давлением. Понимание, что у нас нет второго шанса, может оказаться полезным», — заявил Дабасас в интервью порталу theScore eSports Как заявил киберспортсмен, команда ожидала приглашения. Клубы, которые заняли 1-2-е места на мэйджоре или The International и которые не меняли состав, обычно зовут на турниры от Valve. Игроки Ad Finem узнали об инвайтах во время тренировочного матча.«Мы все загорланили, на минуту началось какое-то безумие. Не знаю, как Spartan подбирал драфт для команды», — отметил Дабасас.На чемпионат The Kiev Major пригласили восемь команд. Среди них ни одного состава из СНГ. Другие восемь участников определятся по итогам квалификаций.