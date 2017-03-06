Sports Business Journal: место в Overwatch League стоит от $ 2 до $ 5 миллионов

Портал Sports Business Journal со ссылкой на анонимные источники назвал стоимость места в Overwatch League. Владельцы клубов должны заплатить от $ 2 до $ 5 млн. Для Лос-Анджелеса эта сумма превышена в три раза.
Глава киберспортивного направления Blizzard Нейт Нанцер отказался от комментариев. Официально компания не озвучивала стоимости мест в лиге Overwatch.
Директор по маркетингу Delaware North Тодд Мерри заявил, что в Blizzard хотят превратить чемпионат в феномен. «Не думаю, что ты можешь сказать рынку, что должно стать феноменом. Ты должен дать право самому рынку решить», — заключил Мерри.
В публикации также говорится, что потенциальные инвесторы хотят услышать больше об экономической модели лиги. Нейт Нанцер обещал раскрыть детали финансовой составляющей в начале 2017 года.
Overwatch League анонсирована в ноябре 2016 года. Компания Blizzard намерена проводить соревнования в пяти регионах, где команды будут привязаны к городам.
Нейт Нанцер: «О чём я мечтаю – иметь своего Роналду в Overwatch».