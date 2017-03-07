Игроки Ad Finem покинули организацию

Греческие игроки в Dota 2 покинули организацию Ad Finem. Киберспорстмены продолжат выступать в том же составе, однако под другим названием. Также комнада оставляет за собой квоту в региональных квалификациях на мэйджор в Киеве.
По заявлению Верроса «MNT» Апостолоса, команда не стала продлевать контракты с организацией. Причины этого решения игроки не раскрывают.
Ad Finem продолжит поддерживать киберспортивные команды. В ближайшее время организация расскажет о своих планах.
Греческая команда по Dota 2 присоединилась к Ad Finem в декабре 2015 года. За время сотрудничества с компанией коллектив принял участие во множестве региональных турниров и квалификаций, а также посетил пять LAN-чемпионатов. Лучшим достижением Ad Finem стало второе место на бостонском мэйджоре.