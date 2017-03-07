Клемент «Puppey» Иванов: Team Secret выполнила все обязательства перед игроками

Клемент «Puppey» Иванов, игрок и совладелец Team Secret, прокомментировал смену руководства организации и финансовые скандалы, в которые она была втянута в течение 2016 года.
По словам киберспорстмена, у него и Кемаля Садыкоглу возникли расхождения во мнениях. Иванов надеется, что этот опыт поможет им обоим «принимать правильные решения в будущих начинаниях».
Также он отметил, что организация выполнила все обязательства перед бывшими игроками составов:
«Я приношу свои извинения тем игрокам, ожидания которых, возможно, не оправдала Team Secret. Я также понимаю, что некоторые управленческие решения негативно повлияли на них. Тем не менее я рад заявить, что мы выполнили все свои обязательства перед бывшими игроками Team Secret. Это позволит нам заняться текущими и будущими делами», — написал Иванов в своём блоге.
6 марта Team Secret объявила об изменениях в руководстве организации. Пост директора мультигейминга занял Джон Яо. В течение 2016 года Team Secret несколько раз становилась участницей крупных финансовых скандалов. По заявлению игроков, представлявших организацию в Dota 2, менеджмент задерживал выплату призовых и скрывал информацию о спонсорских контрактах. Ранее руководство компании не реагировало на эти обвинения.