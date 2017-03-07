MonteCristo: цена за место в Overwatch League определяется торгами

Комментатор Кристофер «MonteCristo» Майклс отреагировал на слухи о стоимости места в турнире Overwatch League.
«Люди сходят с ума из-за слухов о цене места в Overwatch League, при этом забывая о том, что Blizzard говорили о торгах, которые и будут определять конечную стоимость».
Ранее портал Sports Business Journal со ссылкой на анонимные источники сообщил, что стоимость места в Overwatch League варьируется от $ 2 млн до $ 5 млн.
Турнир Overwatch League был анонсирован в ноябре 2016 года. Компания Blizzard намерена проводить соревнования в пяти регионах, где команды будут привязаны к городам.