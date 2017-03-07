Линкольн «fnx» Лау: я доволен своим выступлением

Игрок команды Immortals Линкольн «fnx» Лау в интервью порталу HLTV поделился впечатлениями от турнира IEM по CS:GO.«Я бы оценил наше выступление на турнире на 10 баллов из 10, потому что я горд тем, как мы играли. Я очень доволен всем, каждый делал свою работу. Сейчас я хочу вместе с парнями дойти до финала, и кто знает, может, выиграть с ними титул», — признался Лау.На прошедшем IEM в Катовице бразильцы из Immortals заняли 3-4-е место. В полуфинале Immortals уступила в полуфинале FaZe Clan со счётом 0:2.