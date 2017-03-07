Kicker eSports: бывший состав Ad Finem по Dota 2 перейдёт в PENTA Sports

Немецкая организация PENTA Sports подпишет бывший состав греческой команды Ad Finem. Информация об этом появилась на сайте спортивного сайта Kicker eSports.
Также сообщается, что PENTA Sports и греческий клуб «Панатинаикос» заключат соглашение. Детали сделки не уточняются. Официальный анонс должен состояться через несколько недель.
По контракту доходы PENTA Sports будут делиться между руководством команды и футбольным клубом. Тем не менее состав продолжит выступать под названием немецкой организации.
7 марта 2017 года греческие игроки в Dota 2 покинули команду Ad Finem. По заявлению Верроса «MNT» Апостолоса, киберспортсмены не стали продлевать контракты с организацией. Причины этого решения не раскрываются.