Омар «Madara» Дабасас: мы не будем выступать за PENTA Sports

Игрок бывшего состава Ad Finem Омар «Madara» Дабасас опроверг слухи о скором присоединении команды к немецкой организации PENTA Sports.
«Статья, в которой говорится о заключении контракта с PENTA Sports, — неверна. В ближайшее время мы поделимся с вами нашими планами на будущее», — заявил Омар.
Менеджер PENTA Sports Владимир «WhitePipo» Удовиченко прокомментировал происходящее для портала Cybersports:
«От лица организации PENTA Sports хочу опровергнуть информацию, что мы собираемся подписать греческую команду, а именно ex-Ad Finem. На данный момент у нас уже есть состав по Dota 2, с которым мы подписали контракты неделю назад. Мы не собираемся менять его в ближайшие пару месяцев».
Ранее на портале Kicker eSports опубликовали материал о переходе бывшего состава Ad Finem в PENTA Sports.