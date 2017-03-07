Team Bazaar сыграет в региональной квалификации на мэйджор

Team Bazaar стала победителем первой открытой квалификации The Kiev Major в Юго-Восточной Азии. В финале команда из Малайзии обыграла EvoS со счётом 2:1. Коллектив примет участие в региональном отборочном турнире.
В турнирной сетке победители обошли White Fries, Click 'N Search и Fantastic Gaming. Проигравшие коллективы смогут принять участие во второй открытой квалификации, которая стартует 8 марта. По её результатам разыграют последнюю квоту в региональный этап.
Ни одна из команд Юго-Восточной Азии не получила приглашений на мэйджор по Dota 2. Всего турнир посетят два представителя региона.