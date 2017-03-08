Sony выпустила новую прошивку для PlayStation 4

Компания Sony выпустила прошивку 4.5 для PlayStation 4. Одновременно с этим вышло обновление 2.4 для PlayStation VR.Среди основных нововведений апдейта – появление форсированного режима для PlayStation 4 Pro, который способен значительно увеличить производительность консоли, и поддержка внешних жёстких дисков объёмом до 8 терабайт по USB 3.0. Также произошло обновление меню быстрого доступа, добавлена возможность установки собственных обоев на рабочий стол и функция публикации статусов и скриншотов в социальных сетях.Ключевым изменением прошивки 2.4 для PlayStation VR стала поддержка Blu-Ray 3D для владельцев шлемов виртуальной реальности.Изменения прошивки были анонсированы в январе 2017 года, бета-тестирование с участием избранных пользователей проводилось с 3 февраля. Предыдущее крупное обновление системного программного обеспечения для систем PlayStation 4 состоялось в сентябре 2016 года. Оно включало изменение внешнего вида меню, начального экрана, приложений, интерфейса быстрого меню и функции «Поделиться». Тогда же была добавлена поддержка экранов с технологией HDR.