Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Sony выпустила новую прошивку для PlayStation 4

8 марта 2017, среда. 00:00. Киберспорт
Компания Sony выпустила прошивку 4.5 для PlayStation 4. Одновременно с этим вышло обновление 2.4 для PlayStation VR.

Среди основных нововведений апдейта – появление форсированного режима для PlayStation 4 Pro, который способен значительно увеличить производительность консоли, и поддержка внешних жёстких дисков объёмом до 8 терабайт по USB 3.0. Также произошло обновление меню быстрого доступа, добавлена возможность установки собственных обоев на рабочий стол и функция публикации статусов и скриншотов в социальных сетях.

Ключевым изменением прошивки 2.4 для PlayStation VR стала поддержка Blu-Ray 3D для владельцев шлемов виртуальной реальности.

Изменения прошивки были анонсированы в январе 2017 года, бета-тестирование с участием избранных пользователей проводилось с 3 февраля. Предыдущее крупное обновление системного программного обеспечения для систем PlayStation 4 состоялось в сентябре 2016 года. Оно включало изменение внешнего вида меню, начального экрана, приложений, интерфейса быстрого меню и функции «Поделиться». Тогда же была добавлена поддержка экранов с технологией HDR.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
8 марта 2017, среда
00:00 Sony выпустила новую прошивку для PlayStation 4
7 марта 2017, вторник
19:53 Team Bazaar сыграет в региональной квалификации на мэйджор
18:04 Омар «Madara» Дабасас: мы не будем выступать за PENTA Sports
17:04 Kicker eSports: бывший состав Ad Finem по Dota 2 перейдёт в PENTA Sports
15:10 Линкольн «fnx» Лау: я доволен своим выступлением
14:27 Vici Gaming прошла в закрытую квалификацию The Kiev Major
13:43 MonteCristo: цена за место в Overwatch League определяется торгами
12:16 ESL анонсировала турнир IEM: Sydney 2017 по CS:GO
11:01 Natus Vincere опустилась на 6-ю строчку в рейтинге HLTV
09:36 Джеки «EternalEnvy» Мао: мы всё ещё недополучили $ 250 тыс. от Team Secret
07:24 Клемент «Puppey» Иванов: Team Secret выполнила все обязательства перед игроками
06:22 Игроки Ad Finem покинули организацию
6 марта 2017, понедельник
23:55 Sports Business Journal: место в Overwatch League стоит от $ 2 до $ 5 миллионов
20:59 Омар «Madara» Дабасас: плевать на формат, я хочу играть в Dota и побеждать
19:21 Американский коллектив примет участие в закрытых отборах Kiev Major региона SEA
18:59 Team Secret сменила генерального директора
18:34 Иван «Artstyle» Антонов стал тренером команды Virtus.pro по Dota 2
15:26 Старт продаж Nintendo Switch в Великобритании прошёл успешнее, чем Wii U
14:06 Команда WarriorsGaming.Unity по Dota 2 сменила название на Team Bazaar
13:41 Team Dignitas одержала победу на 2017 HotS Global Championship по HotS
12:43 Сервис Xbox Game Pass будет развиваться по модели Netflix
12:32 Андреас «Xyp9x» Хойслет получил медаль MVP на IEM Katowice 2017 по CS:GO
11:57 Питер «ppd» Дагер: сегодняшний допинг-контроль в киберспорте не работает
10:47 EHOME проиграла на открытых отборах Kiev Major неизвестной китайской команде
02:16 Команда Astralis стала чемпионом турнира IEM:Katowice 2017 по CS:GO
5 марта 2017, воскресенье
22:14 Чон «TY» Тэ Янг стал победителем IEM:Katowice по StarCraft 2
21:15 Vaevictis eSports обыграла Virtus.pro в рамках регулярной стадии LCL
20:00 M19 обыграла Vega Squadron в рамках регулярного стадии LCL
19:37 Team Faceless выиграла турнир Mr Cat Invitational
16:12 Андрей «BULBAZABP» Солохов: Darien не хочет играть без Genja
14:16 SKT T1 обыграла KT Rolster в рамках LCK Spring Split
12:06 Лаури «Cyanide» Хаппонен возможно выступит за Origen на седьмой неделе LCS
10:45 Участники Northern Arena BEAT Invitational не получили призовые деньги
4 марта 2017, суббота
20:46 Astralis сыграет в финале IEM по CS:GO
20:18 Александр «XBOCT» Дашкевич соберёт команду по Dota 2 для ФК «Анжи»
17:08 FaZe Clan прошла в финал IEM World Championship 2017 по CS:GO
16:06 Арсений «Ceh9» Триноженко: Na’Vi нужны изменения в составе
15:35 Опубликованы новые кадры гоночного симулятора Project CARS 2
15:23 Уильям «Blitz» Ли: для меня это самый логичный список инвайтов на Kiev Major
12:15 Девушки из Team Secret одержали победу на Intel Challenge Katowice 2017 по CS:GO
12:07 В Dota 2 изменили режим подбора игроков в ближайшие выходные
10:42 Riot отсудила $ 10 млн. у создателей программы LeagueSharp
10:10 Две команды отказались от участия в американской квалификации на мэйджор
3 марта 2017, пятница
21:28 Natus Vincere покинула турнир IEM: Katowice 2017
19:27 Team Red получила приглашение на квалификацию к мэйджору после замены в составе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+