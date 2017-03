Определились два участника закрытых квалификаций в СНГ и Европе

Завершился первый отборочный этап The Kiev Major в двух регионах.В СНГ в закрытую квалификацию прошла команда Double Dimension. В финале она победила earthworldflame со счетом 2:1.За состав DD выступают такие игроки, как Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко, Дмитрий «Undershock» Большаков, Алексей «nongrata» Васильев, Евгений «Jenya» Кузнецов и Crystalize.В Европе Prodota Gaming взяла верх над командой Going In. Матч закончился со счетом 2:0.Ранее отборы в своих регионах прошли Vici Gaming и Team Bazaar.