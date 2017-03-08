Ориса появится в Overwatch до конца марта

Доработка нового героя Overwatch на тестовом сервере займёт больше планируемого времени, однако уже в марте Ориса присоединится к героям игры. Об этом на официальном форуме Overwatch написал руководитель проекта Джефф Каплан.
Вице-президент Blizzard Entertainment и главный идейный вдохновитель Overwatch сообщил, что разработчики получают множество отзывов о новом герое и исправляют обнаруженные геймерами на PTR-сервере проблемы. «Мы знаем, как вы все хотите, чтобы Ориса присоединилась к вашим рядам, и это скоро случится. Но появится она, скорее, позже в этом месяце, чем раньше», – отметил Каплан.
Анонс нового персонажа Overwatch состоялся 2 марта. Им стал робот по имени Ориса, выполняющий роль танка. Согласно сюжету игры, Орису разработала девочка-гений Ифи Оладеле. Она усовершенствовала модель роботов OR15, уничтоженных Кулаком Смерти.