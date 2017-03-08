Ильян «Doblelift» Пэн присоединился к составу Team Liquid по LoL

Бывший игрок Team Solo Mid Ильян «Doblelift» Пэн присоединился к составу Team Liquid по League of Legends, сообщается в «фейсбуке» организации. Это вызвано неудовлетворительными результатами Йона «Youngbin» Бинь Джанга роли AD Carry. Ранее Youngbin выступал на средней линии.
«На прошлой неделе во время LCS мы увидели, что Youngbin ещё не готов выступать на этой роли в команде, поэтому мы произвели данные изменения», — рассказал владелец команды Стив «Liquid112» Архансет.
Напомним, что после League of Legends World Championship 2016 Ильян «Doblelift» Пэн покинул состав TSM по LoL чтобы отдохнуть от профессиональной сцены и сконцентрироваться на стриминге. Тем не менее игрок планирует вернуться в родную команду перед летним игровым сезоном.
«Хотя я не собирался возвращаться на сцену до Summer Split, у меня появилась возможность вернуться в соревновательный LoL раньше. Игра с Team Liquid поможет мне адаптироваться к соревновательной сцене и подготовит меня к выступлениям с TSM этим летом», — сообщил в официальном заявлении Doublelift.
Состав Team Liquid по LoL:
— Чхве «Piglet» Гван Цзинь
— Ким «Reignover» Юй Джин
— Самсон «Lourlo» Джексон
— Мэттью «Matt» Эленто
— Ильян «Doblelift» Пэн.