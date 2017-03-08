Стив «Ryu» Ратакаса: большие организации вытесняют такие команды, как Selfless

Владелец команды Selfless Gaming Стив «Ryu» Ратакаса принял участие в совместном подкасте с представителями thescoreesports. Он обсудил перспективы киберспорта, а также интеграцию больших спортивных организаций.
«Несмотря на то что деньги, которые NBA инвестирует в киберспорт, могли бы сделать многие организации успешными, я думаю, что приход больших организаций сработает против нас. Ключевым фактором является то, что киберспорт — это долгосрочная перспектива, поэтому основной целью больших организаций является вытеснение за борт небольших команд.
У них есть деньги, но у меня есть то, что за них не купить — я знаю, что нужно для успешной команды. Вся наша стратегия в итоге сведётся к одному — поиску новых талантов. Мы сможем подбирать игроков и продавать их владельцам из NBA. Тогда мы сможем выжить», — прокомментировал ситуацию Стив.
Напомним, что недавно женский состав Selfless Gaming по Counter-Strike: Global Offensive перешёл в команду Team Dignitas, которая принадлежит баскетбольной организации Philadelphia 76ers. На турнире IEM Challenge Katowice 2017 коллектив сумел занять второе место.