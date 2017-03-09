Sony выпустила новую прошивку для PlayStation 4

Компания Sony выпустила прошивку 4.5 для PlayStation 4. Последняя версия системного программного обеспечения уже доступна на официальном сайте PlayStation 4.
Свежая прошивка включает поддержку внешнего жёсткого диска для хранения игр и приложений, новые способы персонализации PS4, улучшенное быстрое меню и другие изменения.
Теперь к PlayStation 4 по USB 3.0 может быть подключено устройство хранения данных объёмом до 8 ТБ, что даёт владельцам консоли больше возможностей для упорядочивания своих игр и приложений, которые могут быть перемещены в созданные пользователем папки. Также геймеры получили возможность персонализировать PS4, задав уникальное фоновое изображение начального экрана и личного профиля. Среди других нововведений – настраиваемое быстрое меню и дополнительные функции социализации.
Изменения прошивки были анонсированы в январе 2017 года, бета-тестирование с участием избранных пользователей проводилось с 3 февраля. Предыдущее крупное обновление системного программного обеспечения для систем PlayStation 4 состоялось в сентябре 2016 года. Оно включало изменение внешнего вида меню, начального экрана, приложений, интерфейса быстрого меню и функции «Поделиться».