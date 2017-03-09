Разработчики представили нового чемпиона для Quake Champions

Основной упор разработчики сделали на скорость и ловкость. Убийца из народа мелемов использует силу Сферы постижения для «призрачного шага». Способность позволяет чемпиону исчезнуть на время — переместиться в другое измерение и стать неуязвимой и невидимой. При правильно подобранном тайминге Никс разрывает любого противника в месте появления. Другой особенностью чемпиона стало умение отпрыгивать от стен.
15 марта разработчики расскажут о новом персонаже — галактическом полководце по прозвищу Броненосец.
Ранее создатели онлайн-шутера открыли регистрацию на закрытое бета-тестирование. Подать заявку можно здесь. Дата выхода Quake Champions пока неизвестна.