Bethesda выпустила карточную игру The Elder Scrolls: Legends

Компания Bethesda Softworks анонсировала полноценный запуск карточной игры The Elder Scrolls: Legends для PC. Он состоялся 9 марта. С августа 2016 года проект находился на стадии бета-тестирования.
Помимо этого, разработчики назвали даты выпуска игры для мобильных устройств и планшетов. The Elder Scrolls: Legends появится 23 марта на iPad. Версия для планшетов под управлением Android выйдет в апреле. На Mac OS игру запустят в мае, а летом — на мобильных телефонах.
«Падение нового братства» станет первым дополнением для TES: Legends. История для сюжетного режима появится 5 апреля. Пользователям будут доступны более 20 заданий и 40 карт. За покупку дополнения игроки получат карту «Рокового волка».
В мае разработчики также намерены добавить режим наблюдателя, интеграцию в Twitch.tv и поддержку внутриигровых турниров. В новом режиме поединков пользователи будут составлять колоды из имеющихся карт и соревноваться друг с другом за первую строчку в таблице. Каждый месяц длительность поединок, условия и призы будут меняться, говорится в анонсе.
Создатели намерены раскрыть больше планов на выставке E3. На ней расскажут о крупном расширении, новых картах и механиках.
The Elder Scrolls: Legends разрабатывается студией Dire Wolf Digital. Карточную игру для PC анонсировали на E3 в 2015 году.