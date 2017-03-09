Китайские инвесторы вложат $ 360 млн в распространение игр в регионе

Китайская инвестиционная фирма Joyme Group и компания Kee Ever Bright Decorative Technology планируют вложить до $ 360 млн в разработку и распространение игр в регионе. Об этом сообщает портал Dot Esports.
Первоначальные вложения составят $ 140 млн. Эти деньги инвесторы потратят на приобретение пакетов акций успешных разработчиков игр. В первую очередь компании обратят внимание на западные продукты, чтобы помочь им пробиться на труднодоступный китайский рынок.
«Китайские игроки вдохновляются инновациями, которые приходят с Запада. Эти игры выглядят иначе. В них использованы сложные и новаторские приёмы. У них уникальные сюжетные линии. Это свежий подход с новыми технологиями и игровыми функциями, которые ещё не использованы в местном контенте», — рассказал исполнительный директор Joyme Group Ян Чен.
Китайская компания Alisports в 2016 году объявила о планах инвестировать $ 150 млн в развитие киберспорта. Организация заключила партнёрское сообщение с одним из крупнейших турниров World Electronic Sports Games.