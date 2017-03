Молодёжный состав Team Bazaar пробился в закрытую квалификацию The Kiev Major в Юго-Восточной Азии. В финале команда победила китайско-сингапурский состав White Fries Gaming со счётом 2:1.В полуфинале открытых отборочных Team Bazaar.Youth обыграл New Beginning, в котором выступают такие игроки, как Net и YamateH.Ранее основной состав Team Bazaar заработал место в закрытой квалификации ЮВА.9 марта определятся ещё три участника — в Европе, СНГ и Северной Америке. С 10 по 13 начнётся второй этап отборочных The Kiev Major.