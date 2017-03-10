Natus Vincere обыграла Team EnVyUs в рамках ESL Pro League S5

Команда Natus Vincere обыграла Team EnVyUs со счётом 2:0 (16:6 @ de_inferno; 16:12 @ de_train). Матч проходил в рамках групповой стадии турнира ESL Pro League Season 5 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.Благодаря победе Na`Vi смогла подняться на вторую строчку в турнирной таблице. В активе команды шесть побед и два поражения. В то же время Team EnVyUs расположилась на девятом месте.Шесть лучших команд по итогам групповой стадии ESL Pro League Season 5 отправятся на LAN-финал соревнований, где разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.