Команда Fantastic Five по Dota 2 прекратила свою деятельность

Российская киберспортивная организация Fantastic Five прекратила свою работу. Об этом сообщается в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте». Официальные причины закрытия команды не раскрываются.
«Организация F5 полностью прекращает свою деятельность. Может быть, я попробую собрать новый состав с новыми спонсорами к инту или уже в новом сезоне (если будет на это время). Хочу поблагодарить всех фанатов, кто до последнего оставался с нами», — написал менеджер команды, Владислав «xz_lo9d» Дроздов.
Несмотря на наличие известных игроков в составе коллектива, команда не смогла пройти в основные этапы крупных соревнований. Лучшими достижениями организации являются победа на BTS Europe #1 и 5-8-е место на квалификациях WESG. Последним турниром для команды стал LAN-финал World Electronic Sports Games 2016, где коллектив не смог выйти из групповой стадии в плей-офф, после чего основная часть игроков покинула команду.
Последний состав Fantastic Five по Dota 2:
— Илья «illidan» Пивцаев,
— Станислав «Bzz» Глушан,
— Серафим «L0lik_O» Савельев,
— Роман «rmN» Палей,
— Владимир «yol» Басов.