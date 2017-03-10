Саахил «UNiVeRsE» Арора: Я был уверен, что мы получим прямой инвайт на турнир

Хардлайнер команды Evil Geniuses Саахил «UNiVeRsE» Арора пообщался с журналистами портала theScore eSports. В интервью американский игрок оценил выдачу приглашений на турнир, а также оценил ход предстоящих квалификаций.«Я был уверен, что мы получим прямой инвайт на The Kiev Major. Мы выиграли China Top и Dota Pit. Несмотря на то что многие сомневались, что мы получим прямой пропуск на турнир, я был уверен в этом на 100%.Неожиданностью для меня стало приглашение Wings, хотя, с другой стороны, в этом есть свой смысл. Команда уже очень долго выступает единым коллективом и по-прежнему делает это достаточно хорошо. Также были аргументы против Ad Finem, но их тоже пригласили на соревнования.Касательно остальных участников, думаю, самыми недооценёнными являются B)ears и Team NP. Если говорить о Китае, то я не в курсе состояния сцены в этом регионе. Для меня наибольший интерес представляют Европа и Северная Америка. Наш регион стал значительно более конкурентоспособным, чем раньше», — рассказал UNiVeRsE.The Kiev Major пройдёт с 27 по 30 апреля в украинской столице Киеве. В соревнованиях примут участие 16 коллективов, которые будут бороться за призовой фонд в размере $ 3 млн.