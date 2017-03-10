Арсений «Ceh9» Триноженко: Andi стал новым тренером Na’Vi

Бывший игрок команды Natus Vincere Арсений «Ceh9» Триноженко выложил в видеоблоге запись, в которой заявил об уходе Сергея «Starix» Ищука с поста тренера состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive. Также Ceh9 сообщил, что кресло тренера займёт аналитик команды Андрей «Andi» Прохоров.
«Сергея убрали из тренерского состава команды Na’Vi. Отсутствие Сергея «Starix» Ищука в команде — это конец целой эпохи. Не знаю, чем он будет заниматься: будет ли продолжать тренерскую карьеру или вернётся на роль игрока. Главным тренером команды Na’Vi становится Андрей «Andi» Прохоров. Он никогда не занимался профессионально CS-ом, но он очень хорошо разбирается в нём.
Возвращаясь к команде, хочу сказать, что пока игроки не поймут, что хотят этим составом выигрывать. Смена состава будет неизбежна, если эта пятёрка в составе с новым тренером себя не проявит», — рассказал Арсений «Ceh9» Триноженко.
Предположения о возможных перестановках в команде появились после выступления коллектива на последнем турнире IEM XI World Championship 2017 Katowice, где Natus Vincere заняла 5-6-е место. Организация никак не прокомментировала данное заявление.