The Kiev Major: Virtus.pro вышла на первое место СНГ-квалификации

Команда Virtus.pro заняла первую строчку в СНГ-квалификации. По итогам двух туров состав идёт без поражений. VP оформила победы над Hive и Team Spirit.Помимо них на первое место забралась Team Empire, которая переиграла Comanche и Team Spirit. Именно с ними проведёт следующий матч VP. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.Составы Na’Vi и Effect пока тоже идут без поражений. Их игра в пятой серии определит, кто переместится на первую строчку, а кто упадет на четвёртую позицию.Во время групповой стадии квалификации команды проведут девять матчей.