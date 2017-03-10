Чемпион Премьер-Лиги по киберфутболу определится на соревнованиях в Казани

31 марта в Казани стартует «РОСГОССТРАХ чемпионат РФПЛ по киберфутболу». Соревнования станут отборочным этапом мирового чемпионата EA Sports FIFA 17 Ultimate Team», проводимого под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА). Победитель получит право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL.
В соревнованиях примут участие киберспортсмены из 16 клубов Российской футбольной Премьер-Лиги и четверо игроков, прошедших отбор в двух квалификационных раундах чемпионата.
19 марта состоится жеребьёвка турнира. Групповой этап «РОСГОССТРАХ чемпионата РФПЛ по киберфутболу» стартует 31 марта. 1 апреля пройдут матчи плей-офф и состоится финал, в котором определится победитель.
2 апреля пройдёт Международный турнир по киберфутболу Kazan Mayor Cup 2017 на призы мэра Казани. Две сборные команды представят лучших из лучших. Представителями России станут победитель и призёры «РОСГОССТРАХ чемпионата РФПЛ по киберфутболу» и футбольный клуб «Рубин». В состав мировой сборной войдут киберфутболисты от «ПСЖ» (действующие чемпионы мира по киберфутболу), «Вольфсбурга», «Манчестер Сити» и «Ромы».
Помимо киберспортивных состязаний зрителей турниров в Казани ожидает шоу-программа. В перерывах между киберфутбольными баталиями первого Кубка мэра перед публикой выступит исполнитель ST (Александр Степанов), являющийся автором официального саундтрека российской версии FIFA 17.
Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, страницах «ВК» «Наш Футбол» и YouTube «Наш Футбол», в прямом эфире телеканала Game Show, в приложении Game Show на платформе LG Smart TV, Twitch, страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях.
По мнению организаторов, соревнования войдут в историю Российской футбольной Премьер-Лиги и отечественного спорта. Подтверждение тому – успешно проведённый в конце февраля в Уфе «Олимп Кубок РФПЛ по киберфутболу».