The Kiev Major: coL и NP заняли первые строчки по итогам игрового дня

Завершились матчи первого игрового дня квалификации на The Kiev Major в Северной Америке. По его результатам complexity Gaming и Team NP заняли верхние строчки турнирной таблицы.Оба фаворита отборочного этапа выиграли по три карты и не потерпели ни одного поражения. На третьей строчке с результатом 2:0 идёт Team Freedom.Последние позиции в турнирной таблице занимают Team Fire и Wheel Whreck While Whistling. Они сыграли по три матча, но не одержали ни одной победы.Команда is GG провела 4 встречи, три из которых завершились поражением.11 марта пройдёт второй игровой день в Северной Америке. Коллективы сыграют ещё 6 кругов. По их результатам в плей-офф выйдут четыре участника.