The Kiev Major: Vici Gaming стартовала с трёх побед в китайской квалификации

В китайском регионе прошли первые матчи региональной квалификации на The Kiev Major. По результатам восьми кругов встреч лидерство в турнирной таблице захватила Vici Gaming, выигравшая три карты.Следом за ней расположились LGD Foreve Young и CDEC Gaming, заработавшие по две победы. Также две выигранные карты ушли в зачёт Vici Gaming Potential, однако в первой встрече команда уступила IG.Нижние строчки турнирной таблицы заняли Young Elite и CALVARY, на счету которых по три поражения.11 марта в китайском регионе пройдёт ещё 10 матчей.