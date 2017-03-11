Организаторы DreamHack Austin объявили имя первого участника

G2 получила приглашение на турнир DreamHack Austin 2017 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Французская команда стала первой, кто получил приглашение от организаторов.
Вскоре организаторы объявят ещё пять команд, которые получат приглашения. Ещё две квоты будут разыграны на закрытой квалификации.
Турнир DreamHack Austin 2017 пройдёт 28-30 апреля в Остине (США). Площадкой для проведения матчей был выбран Austin Convention Center, который может вместить до 5 тыс. зрителей. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.