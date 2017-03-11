Арсений «ceh9» Триноженко: Counter-Strike не добьётся уровня футбола

Журналисты портала cyber.sport.ua пообщались с комментатором Арсением «ceh9» Триноженко. В интервью ceh9 сравнил CS:GO с футболом, а также поделился мыслями касательно своего возвращения на профессиональную сцену.«Когда я был молод, я думал, что в CS будут играть всегда, так как игра самодостаточна и будет актуальна, несмотря на графику и прочее. В конце концов, CS 1.6 – это классика. Но Counter-Strike никогда не добьётся уровня футбола. Хотя бы потому, что для футбола нужны ноги, мяч и даже небольшая площадка, а для CS нужен хороший компьютер, который далеко не каждый может себе позволить. Да и потом, детей не посадишь сразу играть, ведь в игре присутствуют убийства, оружие и так далее».Также ceh9 отметил, что не исключает своего возвращения на профессиональную сцену:«Дело в том, что я занимаюсь кучей вещей в киберспорте. Поэтому инициативу не могу взять на себя. Я бы, может, и взял бы её, но у меня правда очень много чего. Может, если кто-то что-то предложит, то, возможно, я и соглашусь, но надо понимать, что время идёт и мой скилл уже не такой, как раньше», — подытожил Арсений.