The Kiev Major: B)ears и Team Secret продолжили делить первое место в Европе

Команды B)ears и Team Secret продолжили делить первое место в европейской квалификации The Kiev Major. Статистика обеих составов — 6 побед и одно поражение.На третьей позиции — Ninjas in Pyjamas (5:2). Четвёртую строчку занимают шведы из Alliance (4:2). Датский состав Cloud9, как и Elements Pro, расположился сразу за ними — 4:3.В 18-й серии B)ears встретится с Team Secret, а Alliance будет противостоять ALTERNATE aTTaX.Четыре лучшие команды по итогам группового этапа попадут в плей-офф, где разыграют путёвку на мэйджор.