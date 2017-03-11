The Kiev Major: Team Spirit и Team Empire обеспечили себе места в плей-офф

Стали известны результаты матчей 21-й серии СНГ-квалификации The Kiev Major. Team Spirit вышла в плей-офф со второго места (7 побед и 2 поражения), Team Empire — с третьего (6/3).Последний участник определится по результатам игр из 22-й и 23-й серий. В случае если Natus Vincere победят Friends, а Comanche потерпят поражение от Hive, «Рождённые побеждать» проходят дальше.Если и Na'Vi, и Comanche выиграют, то организаторы отборочных проведут тай-брейк матч между ними.Также есть вероятность, что обе команды не справятся с соперниками. В таком случае тай-брейк распространится сразу на четыре команды.Ранее Virtus.pro вышла из группы с первого места, не проиграв ни одного матча.