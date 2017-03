The Kiev Major: Not Today обошла SG e-sports в переигровке за первое место

Перуанская команда Not Today заняла первое место на групповом этапе квалификаций The Kiev Major в Южной Америке. Лидер определился в переигровке с бразильцами SG e-sports.Третью строчку в турнирной таблице заняла Infamous. На счету коллектива также одно поражение. На четвёртом месте остановилась команда Midas Club Elite с результатом 6-3.В качестве соперника на первый раунд плей-офф Not Today выбрала Midas Clyb. SG e-sports встретится с Infamous. Все матчи пройдут до двух побед.По результатам плей-офф путёвку на LAN-финал получит одна команда.