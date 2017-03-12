Алексей Кондаков: простите нас, что не оправдали надежд
12 марта 2017, воскресенье. 10:17.
Киберспорт
Генеральный директор команды Vega Squadron Алексей Кондаков опубликовал в личном «твиттере» сообщение, в котором извинился за выступление коллектива на квалификациях турнира The Kiev Major по Dota 2
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Напомним, что Vega Squadron не смогла пройти групповой этап закрытого отборочного тура, заняв седьмое место в турнирной таблице со статистикой по картам 4:5. Российская команда смогла обыграть Double Dimension, Comanche, Friends и Hive.